Le partite giocate La Pianese sorride Pari per la Ternana

(Di lunedì 9 settembre 2024) In attesa che l’Ascoli scenda in campo per affrontare il suo terzo impegno contro la Virtus Entella, una delle principali candidate alla vittoria del campionato, nelle giornate di sabato e ieri sono andati in scena quasi tutti i restanti incontri di giornata. Il match tra Torres e Milan Futuro, come già annunciato, si giocherà mercoledì 18 settembre con avvio alle 20.45 allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Qui a far propendere per lo slittamento della partita sarebbe stato il regolamento della Lega Pro che prevede lo spostamento di una partita in caso di defezione di almeno tre giocatori per gli impegni con le rispettive nazionali. Scenario che ha riguardato proprio i rossoneri, dove nelle ultime ore erano giunte le convocazioni in nazionale di cinque elementi: Zeroli, Camarda, Cuenca, Liberali e Bartesaghi.