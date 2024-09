Il sindaco di Sesto Pusteria | Orgoglioso per concittadino Sinner campione di umanità

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 9 settembre 2024) (Adnkronos) – “Sono pieno di orgoglio. Avere uncome Jannik è veramente una gioia e una felicità enorme. Sappiamo ben che ha passato tempi anche difficili, in ogni senso, e per questo mi permetto di dire che ha dimostrato ancora una volta di essere un grandissimo. Non solo del tennis, il suo sport, ma anche di vita, di umiltà e di”. Lo dice all’Adnkronos Thomas Summerer,di, il paese di. Per festeggiare il trionfo agli Us Open di New York, dice, “bisognerà parlare sempre anche coi suoi coi familiari, col suo management e poi decidiamo assieme come e che cosa organizzare – spiega – ma soprattutto in quale periodo. Non è più molto facile avere qui aJannik; ormai è una persona nota in tutto il mondo. Noi lo aspettiamo sempre a braccia aperte”.