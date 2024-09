Il Napoli Kvara e non solo | parlano Gaetano Fedele e Zazzaroni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 9 settembre 2024) A Radio Kiss Kissè intervenuto anche l’agente, agente di calciatori. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Radio Goal’. “I rinnovi di contratto sono molto complicati. Ho sempre detto che questa è una priorità per Manna e dopo il mercato è giusto trattare. Il ‘dopo il mercato’ è arrivato, sono sicuro che sia stato tutto fatto contskhelia perchè non si può ripetere un’annata come quella scorsa”.E su Osimhen “L’80% della trattativa è stata già fatta, ma so quanto sia difficile rinnovare col. Osimhen? E’ stato l’ultimo errore della stagione balorda dell’anno scorso. Il buon senso ha portato a trovare una soluzione che non è stata la migliore, però c’è stata. Se Osimhen fosse rimasto qui ilavrebbe buttato dei soldi. Un post di saluto da parte di Osimhen sarebbe stato doveroso e giusto.