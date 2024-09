Femminicidio di Giada Zanola trovate tracce di benzodiazepine nel sangue

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dagli esami tossicologici è arrivata la conferma di quello che temeva, la donna di 33 anni che lo scorso 29 maggio è stata gettata dal cavalcavia sull’autostrada A4, a Vigonza, nel Padovano. Anche se i dati sono ancora parziali, nel suo(oltre che sui suoi abiti) sono statedi. Non erano, invece, presenti, In quello del fidanzato 40enne Andrea Favero, in carcere – con l’accusa di omicidio aggravato - dal giorno successivo alla caduta dal cavalcavia.