È stato il primo uomo al mondo a partorire – 16 anni dopo ecco com’è

(Di lunedì 9 settembre 2024) In un momento rivoluzionario, 16fa, Thomas Beatie ha inciso il suo nome nella storia comeala sottoporsi a una gravidanza. Nato femmina, Thomas si è sottoposto a una transizione di genere, identificandosi ora cometransgender. I riflettori delsi sono accesi su di lui quando si è diffusa la notizia del suo straordinario viaggio verso la genitorialità con la nascita della sua prima figlia, Susan. Questo evento epocale, tuttavia, non èprivo di sfide. Thomas ha dovuto affrontare una raffica di minacce di morte da parte di persone che si opponevano all’idea che unpotesse. Senza scoraggiarsi, Thomas ha sempre sostenuto il suo essere autentico. Oggi la sua famiglia si è allargata e comprende non solo la figlia Susan, ma anche due figli. Con un totale di tre figli, la storia di Thomas Beatie continua ad evolversi.