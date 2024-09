È stata un' esecuzione | morte del beluga-spia il mistero si fa inquietante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Si fa sempre più misteriosa ladi Hvaldimir, ildel Cremlino (però fuggito, probabilmente, alla marina russa che lo stava addestrando: dasvidania, tovarish) e ritrovato senza vita agli inizi della settimana scorsa, al largo della costa sud occidentale di Risavika, in Norvegia. «Quando ho visto il suo corpo e le numerose ferite ho capito subito che era stato colpito a», dice, adesso, a distanza di qualche dì, Regina Haug, la fondatrice dell'associazione OneWhale che si occupa, appunto, di difendere le balene nel mondo. Premessa dovuta: di certo non c'è ancora niente (e, infatti, tutto ciò che ruota attorno a questo cetaceo bianco come una porcellana è un po' enigma e un po' giallo, un po' intrigo internazionale e un po' dubbio gelato).