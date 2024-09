Donna investita nella notte a Tivoli | morta sul colpo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 settembre 2024 – Unadi 39 anni è stata, intorno alla mezza, mentre attraversava la strada in via Tiburtina aTerme (Roma). La, originaria di Guidonia Montecelio, è deceduta e sul posto sono intervenuti i carabinieri diTerme e della compagnia diper i rilievi. A quanto si apprende, testimoni avrebbero riferito ai militari di due auto: una sarebbe riuscita ad evitare lamentre l'altra l'avrebbe travolta in pieno. I carabinieri hanno raccolto testimonianze e acquisito telecamere in zona per risalire all'auto che ha investito lasenza poi fermarsi. (fonte: Adnkronos)