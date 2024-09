Cifre irrisorie per il metanodotto? Sono più alte di quanto dovrebbero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) "’ per i terreni interessati dalle opere? In realtàsuperiori a quelle stabilite per legge". Così replica la Snam, a cui si deve la realizzazione delche sta attraversando la dorsale Adriatica coinvolgendo, attraverso espropri di terreni, alcuni Comuni del nostro entroterra: Mercatello, Apecchio e Borgo Pace. La replica è conseguente alle accuse che erano arrivate da un comitato su uno dei punti più ‘sensibili’, quello degli indenizzi: "Non è corretto sostenere che Snam paghi ‘’ per i terreni interessati dalle opere. Anzi, nel corso degli incontri volti alla sottoscrizione di accordi bonari – scrive il colosso dell’energia –, lepropostesuperiori a quelle stabilite per legge.