Vent’anni di Binario 7 | tre nuove produzioni E come testimonial Paolo Rossi e De Capitani

(Di domenica 8 settembre 2024) Monza – Per il Teatro7 di Monza in arrivo la stagione numero venti.di impegno sul territorio per la diffusione di un’idea di cultura. “Io mi ribello, dunque esisto“ è il titolo scelto per una stagione che vede la conferma del riconoscimento, da Regione Lombardia,uno dei “soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale, per la promozione educativa, culturale e dello spettacolo”. Il riconoscimento si aggiunge a quello del ministero della Cultura che ha inserito la società “La Danza Immobile“ (per il triennio 2022-2024) tra gli organismi di programmazione teatrale selezionati dal Fus, il Fondo Unico per lo Spettacolo.