Tour de force e niente riposo | il piano di Lobotka è pazzesco

(Di domenica 8 settembre 2024) Stanislavimpegnato con la Nazionale allenata da Calzona: ecco il programma in vista del match Cagliari-Napoli Il Napoli ha lasciato partire 12 calciatori per questa finestra dedicata agli impegni delle Nazionali. Rafa Marin e Popovic hanno lasciato l’Italia per le rispettive selezioni giovanili, mentre tutti gli altri sono partiti per difendere i colori della nazionale maggiore. Tra questi, chiaramente anche Stanislav. Per Francesco Calzona è tra gli uomini più importanti della Slovacchia. Lo è chiaramente anche per Antonio Conte, che ha posto un veto sulla sua cessione in estate.non si tocca. O almeno, non per quest’anno. Il giocatore ha espresso contentezza nel restare anche quest’anno in azzurro, ma non nasconde il desiderio di andare via per un club in particolare: il Barcellona.