Sinner nella storia è il primo italiano a vincere gli Us Open

(Di domenica 8 settembre 2024) AGI - Jannikha trionfato agli Use ha conquistato il suo secondo Slam: l'azzurro numero uno del mondo si è imposto in tre set, 6-3, 6-4, 7-5, sull'americano Taylor Fritz, in due ore e 17 minuti.è iltennistail torneo di Flushing Meadows, a New York. "Questo titolo è per mia zia che non sta bene" "Questo titolo per me vuol dire tantissimo, l'ultimo periodo per me davvero non è stato facile, il mio team mi ha sostenuto ogni giorno, mi è stato vicino": queste le prime parole didopo la vittoria. "Io amo il tennis, mi sono allenato tanto per questi palcoscenici, ma oltre il campo c'è una vita e voglio dedicare questo titolo a mia zia", ha aggiunto l'azzurro, "perché non sta bene e non so per quanto ancora rimarràmia vita. Ed è bellissimo dividere con lei questo momento, è stata una persona importante per me.