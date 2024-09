Nasce la società di basket | | Ecco la nostra passione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Un legame forte quello di Montegiorgio con lo sport, dal calcio al tennis: da quest’anno ci sarà anche una squadra diimpegnata nel campionato di Divisione Regionale 2. Si chiama molto semplicemente ‘Montegiorgio’ ed è la nuovissimamontegiorgese fortemente voluta da un gruppo di giovani del territorio per trasformare la loroin qualcosa di più stimolante, magari con l’intento di far divertire gli appassionati della vallata e di catturare l’attenzione di altri giovani. La squadra fondata a luglio 2024 conta 16 giocatori con età compresa fra 23 e 30 anni e un Direttivo che si è ritrovato venerdì sera per una seduta di allenamento e per discutere alcuni dettagli presso la palestra di Piane di Montegiorgio.