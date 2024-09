Milano ladro bambino di 12 anni deruba i pensionati col fratello | Non è imputabile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Un anziano si ferma all’ombra di un albero per controllare il saldo del conto sulla ricevuta: ha appena prelevato 500 euro al bancomat di un istituto di credito di via Ponti. All’improvviso, un ragazzino gli va addosso, colpendolo sul lato sinistro del corpo: “Sentivo qualcosa muoversi verso la parte dei pantaloni – mette a verbale l’ottantaquattrenne – ma, essendo stato un movimento molto veloce, non ci facevo subito caso”. L’adolescente chiede scusa con molta educazione e si allontana in compagnia di un altro giovane. Passano pochi secondi, e il pensionato ci ripensa: si fruga nella tasca, ma la mano cerca a vuoto le banconote. Così decide di seguire i ladri, ma rinuncia dopo poche decine di metri perché quella mattina deve andare in chiesa per partecipare a una funzione religiosa. Nel frattempo, un testimone oculare ha già chiamato il 112.