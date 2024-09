L’Accademia Carrara il 20 settembre apre I giardini Pwc

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 8 settembre 2024) Bergamo. Il verde degli spazi de “iPwC” pressodi Bergamo, si animerà presto con la presenza di coccodrilli, cerbiatti, orsi e lupi, opere in legno dell’artista Sedicente Moradi. Sede temporanea d’eccezione è la Torre PwC a Milano in Piazza Tre Torri, dove l’artista fiorentino nei giorni scorsi ha allestito provvisoriamente il suo laboratorio artistico per realizzare in loco le opere esposte davanti alla Torre da venerdì 6fino al 122024. La nostra organizzazione ha accolto questo progetto artistico con grande entusiasmo, perché condivide il grande e importante messaggio di ascolto e dialogo con l’ambiente che è alla base dell’anima ‘green’ della nostra collaborazione con Accademia