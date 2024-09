Il consiglio di The Athletic a Spalletti | puntare sul gruppo Premier League per rinascere

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2024) L’Italia di Lucianoè ripartita per cancellare la delusione dell’Europeo, che l’ha vista fuori agli ottavi di finale da detentrice del titolo. In Nationscontro la Francia, al Parco dei Principi, gli Azzurri hanno vinto 3-1, sperimentando nuovi volti e un nuovo sistema di gioco. La nuova Italia didopo la delusione europea Theelogia le giocate di alcuni calciatori italiani; la speranza è che siano quelli provenienti dalla, miglior campionato del mondo, a dare maggior spinta: Dopo la sconfitta contro la Svizzera, in Francia sembrava che nulla fosse cambiato. Nel gol di Bradley Barcola con l’errore di Di Lorenzo si è rivisto l’incubo del gol preso dopo pochi secondi contro l’Albania dopo un passaggio sbagliato di Federico Dimarco.era incredulo. Per dieci minuti, Di Lorenzo è sembrato un analfabeta di calcio.