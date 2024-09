I magistrati rossi e la guerra a Cantone per fermare lo scandalo dossier

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 8 settembre 2024) Le toghe rosse contro il procuratore Raffaele. Sembra un fuoco incrociato, in un sistema di mandanti, coperture e insabbiamenti, quello che emerge dagli atti dell'inchiestaaggio, l'indagine sul verminaio dell'Antimafia, trasformata in una sorta di centrale delle Sos inviate dal finanziere Pasquale Striano, in concorso con il pm Antonio Laudati, al team di giornalisti di Domani, che poi pubblicavano le informazioni riservate sul quotidiano per colpire il governo e i nemici politici. Un'indagine complicata, sulla quale il procuratore di Perugia ha lavorato nel massimo riserbo e non senza difficoltà , attirandosi fin da subito le ire dei suoi stessi colleghi. La circostanza emerge da un'intercettazione del 16 marzo scorso tra Striano e il giornalista del Fatto Quotidiano Antonio Massari.