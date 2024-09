Giorgio Manenti chi è l’ex marito di Heather Parisi e lo scandalo | Dopo il processo tutto è cambiato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 settembre 2024)il grande successo degli anni ’70 e ’80,va all’estero per un’esperienza nella tv spagnola. Quando rientra in Italia, nel 1993, la ballerina viene scelta per condurre “Bellezze al bagno” a fianco diMastrota. La trasmissione in onda su Rete4 è un successo e in quel periodo anche la vita privata ha una svolta per la ballerina e conduttrice.incontra l’imprenditoree tra i due c’è un vero e proprio colpo di fulmine. Tanto che i due decidono di convolare a nozzeappena un anno dal loro primo incontro.ai tempi del matrimonio con, svolgeva il ruolo di amministratore di una delle società che faceva capo alla Holding Emmeci. Ha avuto problemi con la giustizia: è stato infatti arrestato nel 1996 per la bancarotta dell’impresa Magnetofoni Castelli.