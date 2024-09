Fallou morto a 16 anni | una sola coltellata fatale La gip sul giovane killer | Può uccidere ancora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Bologna, 8 settembre 2024 – Un solo colpo,, al cuore. L’esame autoptico, eseguito dal medico legale Matteo Tudini sul corpo del sedicenneSall, ha confermato quello che era apparso subito drammaticamente evidente ai primi soccorritori e alla polizia. Unasingola, ma chirurgicamente precisa, sferrata dal coetaneo con il coltello a serramanico che si era portato da casa. Un dettaglio non secondario, su cui si sta concentrando il lavoro della Procura dei minori e degli investigatori della Squadra mobile, per chiarire se quell’aggressione sia stata in qualche modo premeditata. Il ragazzino, che venerdì mattina, nell’udienza di convalida, ha ripercorso la sua versione di quella tragica serata, ha detto di portare "sempre con sé" l’arma.