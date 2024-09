Bimbo in fuga dall’asilo nido Un anziano lo salva dalle auto Il Comune | vogliamo chiarezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Avrebbe approfittato di un varco venutosi a creare nella siepe potata nei giorni scorsi il bambino di nemmeno tre anni che venerdì è fuggito – o, meglio, sfuggito alle attenzioni delle educatrici - dell’asiloed è stato ritrovato a parecchie centinaia di metri da lì, in via Ventina, nei pressi del Settimo Ponte, da un. L’uomo, una volta intuito che ilsi fosse allontanato per conto proprio, lo ha preso in braccio per evitare che venisse investito(resta ancora da capire come abbia attraversato viale Stadio, sempre molto trafficato, senza essere travolto) e ha chiamato il 112.