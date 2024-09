Venezia 81 ospiti e programma del 7 settembre | Kevin Costner e la cerimonia di premiazione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 settembre 2024)81, per l’ultimo giorno della kermesse cinematografica (7) un altro attesissimo divo hollywoodiano calcherà il red carpet della Laguna e scopriremo chi conquisterà gli ambiti Leone D’Oro e Leone D’Argento.approda al Lido per presentare Horizon An American Saga, del quale è regista e protagonista insieme a Luke Wilson, Isabelle Fuhrman e Alejandro Edda. Il film presentato Fuori concorso racconta la nascita, la morte e la rinascita di una colonia fluviale nel Territorio del Nuovo Messico del diciannovesimo secolo. Attraverso il sovrapporsi dei punti di vista spesso contrastanti di coloni e soldati, magnati delle ferrovie e mercanti di bestiame, nativi americani e lavoratori cinesi immigrati, il film racconta la storia unica, coraggiosa e concreta delle difficoltà di una giovane nazione, delle sue promesse e dei suoi peccati originali.