Vela | l’equipaggio italiano atteso da tre match race Con due successi ci sarà la certezza di chiudere al primo posto il girone Luna Rossa un intero weekend per blindare il primato

(Di sabato 7 settembre 2024) BARCELLONA (Spagna)undi emozioni forti pernelle acque di Barcellona. L’imbarcazione italianaimpegnata in tre, due oggi e uno domani, che concluderanno di fatto il Double Round Robin di Louis Vuitton Cup, decretando la classifica finale e i quattro equipaggi che si sfideranno nelle semifinali. A meno di ribaltoni dell’ultimo secondo, l’eliminata dal torneo preparatorio dovrebbe essere Orient Express che a oggi ha vinto una sola regata e cercherà di raccogliere qualche punto per provare ad agganciare Alinghi. Gli svizzeri però sono in netta crescita e difficilmente vorranno abbandonare le velleità di andare in semifinale.