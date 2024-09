Travolta mentre attraversa anziana lotta per la vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Capraia e Limite, 7 settembre 2024 – Grave incidente ieri mattina a Limite sull’Arno. Una donna è stata investita all’altezza della lavanderia di via Gramsci, di fronte al distributore di benzina. L’stavando la strada principale dell’abitato quando, per cause in via di accertamento, è stata centrata da una vettura che proveniva da Montelupo Fiorentino e si stava dirigendo verso Spicchio. L’impatto seppur tremendo non è risultato fatale: l’82enne, residente a Limite, ha riportato ferite gravissime ed è arrivata in codice rosso con lesioni multiple all’ospedale di Careggi. Per lei la prognosi è riservata. L’allarme è scattato attorno alle 10.45 e sul posto si è subito attivata la macchina dei soccorsi. I primi ad intervenire sono stati i Carabinieri di Capraia e Limite, seguiti dalla Pubblica Assistenza di Empoli e dai vigili del comando territoriale.