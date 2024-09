Sinner in finale agli Us Open dopo una battaglia | il colpo soprannaturale che schianta Draper | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Una semiepica: Jannikbatte Jackin tre tiratissimi set e approda alla semidegli Us, ma la semidi Flushing Meadows (la prima per entrambi) si candida a diventare una delle partite più emozionanti di questo 2024. Alla fine finisce 7-5, 7-6 (7-3) 6-2, con solo l'ultimo parziale a senso unico. Ma il risultato addirittura inganna un po': sarebbe potuta tranquillamente finire al quinto, visto l'equilibrio che ha regnato in quasi tutti i game. Basti pensare che nel secondo parziale, per arrivare sul 2-1 per l'altoatesino sono serviti ben 27 minuti. Un'eternità , considerata la superficie. Si affrontano numero 1 e numero 25 al mondo, ma la prova eroica del britannico annulla quasi la differenza tecnica, che pure c'è e non è poca. Un fenomeno, Jannik, contro un leone, l'amico di doppio Jack che lo conosce bene e non si dà mai per vinto.