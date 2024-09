Sechi | gli illusi dalla telenovela di Pompei

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Le dimissioni di Gennaro Sangiuliano non sono state innescate da una “crisi politica”, da uno scontro tra i partiti, da una disastrosa gestione, ma da una vicenda personale dove il ministro della Cultura ha commesso un'ingenuità e innescato un cortocircuito, mischiando gli (illusori) affari di cuore con il suo ufficio di Stato. La soluzione del garbuglio era solo una, liberare l'istituzione - e se stesso -sovrapposizione tra la politica e una liaison finita male. Sangiuliano è una persona onesta, deve potersi difendere al meglio e ritrovare il tempo e lo spazio per ripartire, ricostruire la propria vita come merita. La sinistra ha provato a cavalcare la soap opera trasformando la vispa Maria Rosaria Boccia nella delfina di Elly Schlein. Ieri gli anti-meloniani pregustavano l'intervista a In Onda della signora come una delizia, il gossip come armadi distruzione della politica.