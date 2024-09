Samb Gli ultimi dubbi di Palladini Rientrato l’allarme per Pezzola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Sarà l’allenamento di rifinitura di questa mattina a chiarire le idee ad Ottavioper quanto riguarda la formazione da opporre all’Altetico Ascoli all’esordio in campionato.che giovedì non ha preso parte al test con la formazione juniores per un problemino alla caviglia. Il difensore centrale è completamente recuperato e farà parte dell’undici rossoblù che scenderà in campo al don Mauro Bartolini. Ottavioconta di avere quasi tutta la rosa a disposizione, Luca Lulli compreso. Il centrocampista sta svolgendo un lavoro personalizzato ma potrebbe essere convocato per il match di domenica e partire dalla panchina. Cantarini ha un piccolo problema alla caviglia che lo potrebbe costringere a restare ai box.deve poi sciogliere il nodo relativo al terzo attaccante che andrà a formare il tridente offensivo.