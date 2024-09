Paralimpiadi Parigi 2024 Raimondi e Amodeo oro Poi il trionfo con record mondiale della 4×100 mista stile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) L’oro di Stefanoapre l’ultima giornata del nuoto alledi. E l’orolibero (connel quartetto) la chiude. Una bella notizia per l’Italia che tocca quota 69 medaglie, eguagliando il risultato di Tokyo 2020. Alla Paris La Defense Arena il 26enne azzurro ha dominato e vinto la gara dei 200m misti individuali SM10 con il tempo di 2:10.24, conquistando quella che è la sua quinta medaglia ai Giochi. Argento per l’australiano Col Pearse (2:12.79), bronzo per l’ucraino Ihor Nimchenkoz (2:13.73). Quarto l’altro azzurro in gara, Riccardo Menciotti. Continua il momento d’oro diche a Tokyo fu l’atleta azzurro con più medaglie al collo (1 oro, 4 argenti, 2 bronzi)spedizione azzurra. “Ho cercato di fare il break durante la rana e poi ho gestito fino alla fine.