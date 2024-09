Paci ringrazia il colonnello Milani | Con lui raggiunti grandi risultati Nulla è stato mai trascurato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) "Grazie al suo altissimo profilo, in questi anni abbiamo avuto una collaborazione proficua che ha portato a non trascuraree a dare risposte continue raggiungendo". Il procuratore capo Calogero Gaetanosaluta eilAndreache a breve lascerà l’incarico di comandante provinciale di Reggio per approdare al comando generale di Roma (dove tornerà di fatto a casa nella sua città d’origine). Ieri il numero uno dei magistrati reggiani ha accolto nel suo ufficio il(insieme nella foto). "Conosco il dottordal 2017 – racconta– da quando ero procuratore aggiunto a Reggio Calabria. A quei tempi venne istituito un nuovo gruppo a Gioia Tauro, in un momento di guerra di mafia sulla piana, in particolare a Rosarno.