Maltempo tregua finita Diramata l’allerta meteo a Milano e in Lombardia per il rischio temporali

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 – Giusto il tempo di asciugare l’acqua che giovedì ha messo in crisi diverse zone di, che la breve pausa dalè quasi già. La pioggia tornerà a bagnare lagià domani e c’è ilche lo faccia in modo violento. Per questo il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regioneha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) perdalle 6 di domani, domenica 8 settembre, e idrogeologico e idrico dalle ore 12 di domani (arancione per tutta la zona sud della regione). Infatti, nella prima parte della giornata di domani sono previste deboli precipitazioni sparse mentre, dal pomeriggio, saranno più diffuse a partire da Sud. Le piogge saranno insistenti sui settori di Nord-Ovest e in intensificazione verso sera, in particolare sui settori centro-orientali di pianura e di fascia prealpina.