L’ultima balla della Boccia | fa credere di essere a Cernobbio ma non è mai andata

(Di sabato 7 settembre 2024) Scivola ulteriormente in queste ore il grado di attendibilità di Maria Rosaria, la donna per la quale il ministro Gennaro Sangiuliano è stato costretto a dare le dimissioni da ministroCultura. Tutte le bugieLa localizzazione su Instagram parla chiaro:– Lake Como, Italy. Ma di Maria Rosaria, a Villa d’Este, non vi è alcuna traccia. La protagonista dell‘affaire Sangiuliano non è mai arrivata sul lago di Como, dove è in corso il 50esimo Forum Ambrosetti, diversamente da quanto sembrerebbe sul suo profilo social, dove l’imprenditrice campana ha postato una foto che la ritrae in giacca rosa cipria e leggings di tessuto pesante. “Il Forum è a porte chiuse e su invito e lanon è tra gli invitati”, precisano gli organizzatori. I cronisti rimangono però attenti a qualsiasi tipo di movimento nella hall dell’hotel.