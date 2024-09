L' Ue guarda a Draghi per rilanciarsi ' riforme rapide e urgenti'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024)e investimenti a tecentosessanta gradi per riportare l'Europa sulla retta via. Mariosi appresta a svelare lunedì a Bruxelles il suo report sulla competitività per dare all'Ue nuovo slancio, permettendole di superare i freni strutturali che le hanno fatto perdere sempre più terreno nei confronti di Stati Uniti e Cina. Nel documento, commissionato da Palazzo Berlaymont, l'ex numero uno della Bce pone l'accento sulla necessità disenza precedenti "" che tocchino tutte le istituzioni. E, secondo quanto anticipato dallo stesso ex premier agli ambasciatori dei 27 in Ue, il report si sviluppa in cinque macro-capitoli: produttività, riduzione delle dipendenze, clima, inclusione sociale e ricette per i singoli settori sulla base dei dieci principali dossier economici che rino l'Ue.