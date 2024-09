LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Sivakov in testa si infiamma la corsa nella salita conclusiva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.27 Il vantaggio dirimane sui 40?. Roglic torna a mettersi alle spalle di Lipowitz in questa fase. 17.24 Si fa da parte Adria, adesso sarà Roglic a fare l’andatura. Al momento lo sloveno sembra salire con un passo regolare. 17.22 Ora è Adria a tirare il gruppo per Primoz Roglic. 17.21 Ancora Cattaneo a fare l’andatura inal gruppo. 17.19 Inizia la scalata del Picòn Blanco (8 km al 9%). 17.18 1’05” il vantaggio disul gruppo quando mancano 1500 metri all’inizio dell’ascesa del Picòn Blanco. 17.16 10 km alla fine della. 17.13 Continua a racimolare qualche secondo sul gruppo Pavel. 1’10” il suo vantaggio. 17.10 15 km al traguardo. 17.07 Velocità media registrata di 38,7 km/h dopo quattro ore di gara. 17.04 20 km al traguardo.