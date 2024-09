Jorge Martin vince la Sprint a Misano secondo Bagnaia che va a meno 26

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2024)la(che va a26). Splendida partenza dello spagnolo che dal quarto posto va in testa in partenza e non molla più. Gara di testa dello spagnolo leder del Mondiale che la Ducato non ha voluto per il prossimo anno come pilota ufficiale al fianco di. Gli ha preferito Marc Marquez.non è mai riuscito a impensierirlo. Lo spagnolo conquista altri tre punti e va a più 26 e si consolida nel ruolo di favorito per la vittoria del Mondiale. Quest’annoè diventato molto più regolare. Ha preferito rischiaree la nuova strategia sta pagando. Terzo Morbidelli. Quarto Bastianini. Quinto Marc Marquez. Domani la gara, dopodiché mancheranno altri sette appuntamenti.: «Cerco di stare fuori dal mondo dei media.