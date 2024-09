Il pubblico deve accettarlo Uomini e Donne decisione a sorpresa di Maria De Filippi | per i fan la notizia più brutta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 7 settembre 2024)per ilfedele die Amici. Laè uscita poco fa e sta suscitando molto scontento in rete, dove si leggono tanti commenti di delusione e anche rabbia. Ma i telespettatori dovranno. Tutto ruota intorno a quello che doveva essere l’inizio della nuova stagione dei due programmi condotti daDe. C’era tanta attesa in questi giorni per il ritorno die Amici. Sul primo programma sono tantissime le indiscrezioni che si sono lette in questi giorni relative ai nuovi tronisti e sul ruolo che avranno i protagonisti storici del dating show, come Gemma Galgani e Ida Platano. Per quanto riguarda invece il talent show, la curiosità riguarda i nuovi ingressi tra i professori (si parla di addii clamorosi come quello di Raimondo Todaro) e soprattutto i nomi dei nuovi allievi. Ora però tutto cambia.