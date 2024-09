Fritz | Contro Sinner ho la sensazione che giocherò molto bene e vincerò

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2024) Jannike Taylorsi giocheranno la vittoria dello Us Open domani sera. Mentre l’italiano è in cerca del secondo slam, l’americano non ne ha mai vinto uno e ha l’occasione di farlo proprio nel prestigioso torneo di casa. E sembra che di pressione, a parole, ne senta poca. In conferenza stampa dopo la semifinale con Tiafoe,ha detto: «Mi è sempre piaciuto giocaredi lui (ndr). E ad essere sincero, non credo che mi troverò mai in una situazione più stressante di quella di oggi, giocando la finale. La semifinale è statapiù stressante. Due americani, entrambi desiderosi di arrivare in finale E nella mia testa sapevo di avere un record di 6-1Frances. Non pensavo di essere il favorito perché qui è tutto diverso, soprattutto perché lui è stato incredibile per tutti gli Us Open, ma con tutti questi fattori c’era molta tensione».