Durante | Neres nel settore giovanile del Sao Paulo prometteva molto

(Di sabato 7 settembre 2024) Sabatino, agente FIFA, è intervenuto a Radio Marte. Nel corso di ‘Forza Napoli Sempre’ ha parlato del nuovo acquisto del Napoli. Di seguito le sue parole.su“David, reduce da 2 assist nelle prime partite col Napoli, era paragonato a Neymar da giovane? Sì, quando era neldel Sao. Ha seguito la scia di Anthony, andato poi in Olanda. Se però non confermi le abilità, a differenza di Antony non vai in Inghilterra, vieni rimandato a settembre e finisci in Portogallo.ha grandi doti, ma non ha mantenuto le promesse straordinarie del passato. Spero che, a 27 anni, trovi la tranquillità e la fiducia dell’allenatore per esprimere quel 30% che ha ancora in canna. Un campione, un fuoriclasse, sono altro: fanno 40 gare ad alto livello, non degli sprazzi.fa spezzoni, ma non ha la continuità.