Contrasto all' illegalità | 40 persone fermate per violazione del codice della strada

(Di sabato 7 settembre 2024) Pontedera, 7 settembre 2024 - Nella giornata di ieri, personale del commissariato di polizia Pontedera con l’ausilio di equipaggi del nucleo prevenzione crimine Toscana, ha effettuato un servizio straordinario di controllo diretto aldell’a Pontedera e Ponsacco. Sono stati effettuati controlli nella zonastazione di Pontedera e nel centro di Ponsacco. Sono statee identificate 40, a piedi e a bordo di autovetture, con elevazione di verbali di contravvenzione al. E’ stato rintracciato un cittadino italiano residente in San Miniato sospettato di commettere truffe on line, e che si era reso irreperibile. Lo stesso è stato accompagnato nella propria abitazione temporanea a Ponsacco dove è stato sottoposto dalla polizia postale a perquisizione domiciliare, con il sequestro di materiale probatorio utile per le indagini.