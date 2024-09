Clamoroso Schumacher | lite con la moglie

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 7 settembre 2024): ladel pilota tedesco, Corinna, avrebbe avuto unanel paddock di Monza. Ecco cos’è successo Il Gran Premio di Monza ha lasciato alla Ferrari una gioia enorme. La vittoria di Leclerc è stata una boccata d’ossigeno per la Rossa, anche per come è arrivata, con una strategia clamorosa che ha permesso di mettersi alle spalle le due McLaren. Mick(Lapresse) – Ilveggente.itMa non per tutti è andata bene. Infatti, secondo quanto spiegato da Chris Medland su Motor Sport Magazine ci sarebbe stato un diverbio tra ladi, Corinna, e il team principal James Vowles. Non tanto per la scelta della scuderia di prendere l’argentino Colapinto al posto di Sargeant per la prossima stagione escludendo quindi il figlio del grande Michael, ma per delle parole che lo stesso Vowles avrebbe detto proprio nei confronti del pilota.