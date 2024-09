Cento auto finiscono sott’acqua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Oltrecompletamente sommerse dall’acqua e dal fango, nel piano interrato del parcheggio Atm di Romolo, a Milano. "Avevo parcheggiato la macchina – racconta l’avvocato Pietro Sicari –. Quando ho saputo del temporale sono andato a vedere. C’erano più di tre metri d’acqua e 130-140 vetture completamente sommerse". Intervenuti sul posto, i funzionari della Protezione civile hanno cominciato ad aspirare con le pompe idrovore, ma ieri mattina l’emergenza non era rientrata. "Mi hanno detto che c’erano ancora trenta centimetri, ma non mi hanno fatto avvicinare per motivi di sicurezza. Hanno pure dovuto sostituire le pompe perché non riuscivano più a pescare l’acqua", racconta Sicari, che ha costituito un gruppo WhatsApp con gli altrimobilisti. "Al momento siamo circa 80 persone, ma il numero sta crescendo.