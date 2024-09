Capello | Corsa per lo Scudetto? La scommessa può essere il Napoli con Lukaku

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 7 settembre 2024)? Ho visto che stanno facendo delle cose molto interessanti. La Juventus l’avrei detta dopo le prime due partite, adesso aspettiamola Fabio, intervenuto ai microfoni di ‘Deejay Football Club’ sulle frequenze di Radio Deejay, ha analizzato la vittoria conquistata ieri sera dall‘Italia sulla Francia a Parigi. Queste le sue dichiarazioni anche sullaper lo: “I giocatori si sono visti liberi, responsabilizzati, non messi sui binari come era accaduto in Germania. Si è visto un altro tipo di spirito e di volontà: erano confusi in Germania, troppe parole e troppe chiacchiere. Spalletti l’ha detto prima della partita e si è visto in campo: bella reazione dopo lo svantaggio, soprattutto hanno messo in evidenza le difficoltà della Francia nel difendere. Milan docet”.