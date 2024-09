Camion carico di maiali finisce nell’Olona

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) COPIANO (Pavia) Unproveniente da un’azienda agricola pavese e diretto in provincia di Cremona, che trasportava undi 116è finito. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di ieri all’altezza del comune di Copiano. I vigili del fuoco di Lodi che sono intervenuti insieme agli operatori del 118, sono riusciti a mettere in salvo il conducente del mezzo. Nel pomeriggio poi sono state impiegate tre gru per alzare il, con pompieri, Polizia stradale e Protezione civile impegnate. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento e gli automobilisti diretti da Pavia a Lodi hanno dovuto seguire percorsi alternativi. Quanto ai suini che si trovavano sul mezzo pesante, Ats ha precisato che "non sono animali affetti da peste suina africana".