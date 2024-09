Bcl cede ma convince

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Positivo il test amichevole, scrimmage in gergo tecnico, di Basket Ball Club Lucca contro gli Herons Montecatini, che disputeranno la B nazionale giocando, tra l’altro, le partite casalinghe al Palatagliate per lavori al proprio impianto. La categoria di differenza si è sentita, ma i biancorossi, ancora privi di Vignali e Dubois, i due nuovi, hanno comunque disputato una buona prova. Si tratta di allenamenti che servono per testare il grado di preparazione. Il campionato, come noto, comincerà il 29 settembre, in casa, contro Olimpia Legnaia. Stasera a La Spezia, franchigia di pari livello e inserita nello stesso girone della Olivieri band, altra verifica.