Valsa Group Il rientro di Anzani ora è ufficiale

(Di venerdì 6 settembre 2024) La notizia che tutti aspettavano è arrivata ieri verso l’ora di pranzo negli uffici di Modena Volley: Simonepuò riaggregarsi al gruppo dopo l’operazione al cuore dello scorso luglio. L’idoneità sportiva, negatagli in estate costringendolo così a dire addio al suo sogno di partecipare alle Olimpiadi di Parigi, è giunta finalmente dal Coni. Già da oggi, quindi, il centrale ex Lube sarà in gruppo coi suoi nuovi compagni e avrà oltre venti giorni per recuperare la condizione atletica e presentarsi pronto all’esordio in SuperLega il 29 settembre contro la Gas Sales Piacenza. Sobala, il centrale polacco aggregato al gruppo proprio per sopperire alle assenze die Pardo (quest’ultimo arriverà a breve al PalaPanini) rimarrà comunque in gruppo per dare man forte fino alla fine del suo impegno.