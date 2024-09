Sequestrati 540 kg di cocaina a Catania 5 arresti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 6 settembre 2024) AGI -dalla Guardia di finanza di540 chili didel valore di oltre 100 milioni di euro. Arrestate 5 persone. In azione i militari del Comando provinciale, in collaborazione con i finanzieri del Reparto operativo aeronavale di Palermo e del Comando operativo aeronavale di Pratica di Mare, e con il supporto del Servizio centrale investigazioni criminalità organizzata (Scico). Una operazione frutto del monitoraggio giornaliero del tratto di mare compreso tra le province die Ragusa che ha consentito di rilevare movimenti anomali di un peschereccio che recuperava diversi colli galleggianti presenti in acqua.  A seguito di ispezione dell'imbarcazione sono stati effettivamente trovati a bordo 18 plichi ben imballati, ognuno dal peso di circa 30 chili. All'interno numerosi panetti di