Se hai 40 o 60 anni questo è il programma di allenamento che dovresti seguire

(Di venerdì 6 settembre 2024) Quando si inizia a invecchiare? I pareri sono discordanti, ma da oggi c'è una risposta precisa. A dirlo è uno studio della Scuola di Medicina di Stanford pubblicato sulla rivista Nature Ageing, che ha individuato due passaggi chiave: il primo a 44circa, il secondo intorno ai 60. Se li avete superati entrambi allora dovreste cominciare a preoccuparvi. Come si invecchia a 44e 60I ricercatori non sono rimasti sorpresi dallo scalino dei 60, mentre è stata più inaspettata la presenza del gradino a 44. In corrispondenza di questi due momenti, secondo gli autori della ricerca, avvengono drastici mutamenti a livello biomolecolare, che vedono aumentare o diminuire repentinamente migliaia di molecole e microrganismi presenti nel corpo.