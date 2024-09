Santacroce | Buongiorno? E’ uno dei difensori italiani che mi piacciono di più

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 6 settembre 2024) Fabiano, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. L’ex calciatore ha parlato di tutti i reparti del nuovo Napoli di Conte, privilegiando la difesa.suidel Napoli Ecco quanto ha affermato: “? E’ uno deiche midi più. E’ un difensore vecchio stampo, il Napoli ha fatto un grandissimo acquisto. Di Lorenzo-Rrahmani-? Assetto buono, guardando soprattutto quella che è la finta posizione di Di Lorenzo. Non è un marcatore che rompe spesso la linea, ma ha dei tempi e delle incursioni nella fase del possesso palla che ha solo lui.