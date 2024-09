Salvatore giovane macchinista navale di Mondragone Sedato e legato al letto il Gip proroga le indagini

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 6 settembre 2024) Santa Maria Capua Vetere. Il Gip del tribunale sammaritano, d.ssa Alessandra Grammatica, ha disposto un supplemento diper fare luce sulla vicenda che unavrebbe subìto mentre era in servizio a bordo una nave mercantile. La presunta vittima,un ventenne di, lo scorso marzo venne prelevato – in stato confusionale e con un grave trauma da schiacciamento alle gambe – da un’eliambulanza dalla nave del gruppo Grimaldi, Grande Texas, sulla quale lavorava in territorio libico, e portato in Italia. Secondo la denuncia successivamente depositata dai suoi familiari, le lesioni accertate dai sanitari erano frutto di violenze subìte mentre era in servizio sulla nave.