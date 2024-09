Pina investita al mercato sulle strisce pedonali | sequestrato il Suv

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon è bastato fermarsi nel disperato tentativo di prestare soccorso alla donna appena, per il 44enne alla guida del Suv che questa mattina ha urtato mortalmente la 76enne è scattato, come da prassi normativa in questi casi, l’indagine per omicidio stradale. Contestualmente i militari interventi immediatemente sul luogo dell’incidente,i Carabinieri della Stazione locale e quelli del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano hannoil fuoristrada. La signora GiusepDello Iacono, per tutti, ha perso la vita mentre si stava recando aldel venerdì e stava attraversando la stradaquando, per cause in via di accertamento, è stata colpita in pieno dalla vettura.