Pestaggio mafioso in carcere | Condannare tutti gli imputati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il pm della Dda Beatrice Ronchi ha chiesto la condanna pere quattro glinel processo sul presuntoa sfondoavvenuto neldella Dozza a Bologna ai danni di un detenuto, Francesco Madonna, oggi 51enne. Per quel fatto, datato 15 marzo 2015, ieri il pm ha domandato 2 anni e 6 mesi, comprensivi dello sconto di un terzo, per Sergio Bolognino (nato nel 1968, ora detenuto a Rovigo) e Gianluigi Sarcone (1971, ora ina Viterbo), entrambi condannati per mafia nel processo ‘Aemilia’: ieri, in extremis, i due calabresi hanno scelto l’abbreviato, possibilità data dal fatto che nella scorsa udienza il pm ha modificato il capo di imputazione.