MotoGp Bagnaia primo a Misano | Mi è servito per la testa

(Di venerdì 6 settembre 2024)Adriatico, 6 settembre 2024 – La reazione di Pecconel venerdì di. Il campione del mondo ha chiuso davanti a tutti le Practice Moto gp che hanno sancito i primi dieci tempi con accesso diretto alal Q2, ma Marc Marquez e Jorge Martin si confermano avversari temibili e inseguono da vicino. Importante per Pecco aver cancellato Aragon e ritrovato fiducia con la sua Ducati. Il numero uno ha ottenuto iltempo con 185 millesimi su Marquez e 281 su Martin, ma l’Italia è ben presente in top five anche con Franco Morbidelli quarto ed Enea Bastianini quinto, mentre si registra la risalita Yamaha con Fabio Quartararo buon nono., dunque, torna protagonista per la vittoria e già da sabato cercherà di mettere il sigillo sulla Sprint Race.