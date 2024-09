Mollicone | I siti web garantiscano libertà d’espressione non quella del linciaggio E poi | Sostegno alle scuole per acquisto di giornali e riviste

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 6 settembre 2024) L'informazione libera e indipendente è un pilastro fondamentale della democrazia, ma oggi si trova ad affrontare sfide senza precedenti. A ribadirlo, in un'intervista a Il Resto del Carlino, è Federico, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Cultura della Camera, in risposta all'appello lanciato dalla Fieg, la Federazione italiana degli editori di, che ha chiesto alla politica un intervento deciso per contrastare la crisi del settore. L'articolo: “Iwebnondel”. E poi: “perdi” .